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Пожилая женщина скончалась под колесами иномарки в Таганроге

Пожилая женщина скончалась под колесами иномарки в Таганроге
В Таганроге пожилая женщина попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 сентября в 23-м переулке.

По данным УГИБДД по Ростовской области, пенсионерка стала переходить дорогу в неустановленном месте. В это время на «Тойоте Кроун» ехал 33-летний мужчина. Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Сейчас личность пенсионерки устанавливается.

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