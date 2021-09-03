Пожилая женщина скончалась под колесами иномарки в Таганроге

В Таганроге пожилая женщина попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 сентября в 23-м переулке.По данным УГИБДД по Ростовской области, пенсионерка стала переходить дорогу в неустановленном месте. В это время на «Тойоте Кроун» ехал 33-летний мужчина. Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Сейчас личность пенсионерки устанавливается.