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В Шахтах мотоциклист пострадал в аварии с участием отечественного внедорожника

В Шахтах мотоциклист пострадал в аварии с участием отечественного внедорожника
В ДТП с участием отечественного внедорожника пострадал водитель мотоцикла. Авария случилась 14 мая в Шахтах.

При повороте с улицы Шевченко на проспект Карла Маркса 74-летний водитель за рулем «Нивы» не уступил дорогу мотоциклисту, двигающемуся по главной. В результате автомобиль и мотоцикл столкнулись.

- В результате ДТП 31-летний водитель двухколесного транспорта пострадал и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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