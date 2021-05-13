В Шахтах мотоциклист пострадал в аварии с участием отечественного внедорожника

В ДТП с участием отечественного внедорожника пострадал водитель мотоцикла. Авария случилась 14 мая в Шахтах.При повороте с улицы Шевченко на проспект Карла Маркса 74-летний водитель за рулем «Нивы» не уступил дорогу мотоциклисту, двигающемуся по главной. В результате автомобиль и мотоцикл столкнулись.- В результате ДТП 31-летний водитель двухколесного транспорта пострадал и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.