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В Шахтах из квартиры в строящейся многоэтажке воры вынесли два котла

В Шахтах из квартиры в строящейся многоэтажке воры вынесли два котла
В Шахтах из квартиры в строящемся доме вынесли два газовых котла. Об этом 7 ноября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Исчезновение двух котлов обнаружили хозяева квартиры. Так как стоимость котлов была порядка 60 тысяч рублей, владельцы решили найти воришку и привлечь его к ответственности. Люди написали заявление в полицию. Вскоре нашелся и подозреваемый. Как именно его нашли правоохранители, не сообщается.

Предположительно, в квартиру он проник, повредив металлопластиковое окно. Мужчина забрал навесные котлы и продал их, а деньги потратил на свои нужды.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: для иллюстрации.
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