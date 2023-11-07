В Шахтах из квартиры в строящейся многоэтажке воры вынесли два котла

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В Шахтах из квартиры в строящемся доме вынесли два газовых котла. Об этом 7 ноября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Исчезновение двух котлов обнаружили хозяева квартиры. Так как стоимость котлов была порядка 60 тысяч рублей, владельцы решили найти воришку и привлечь его к ответственности. Люди написали заявление в полицию. Вскоре нашелся и подозреваемый. Как именно его нашли правоохранители, не сообщается.Предположительно, в квартиру он проник, повредив металлопластиковое окно. Мужчина забрал навесные котлы и продал их, а деньги потратил на свои нужды.Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».