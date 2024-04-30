В Шахтах два человека погибли в горящем «Рено Логане»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области двое погибли в горящей легковушке. Жуткая авария произошла 30 апреля около 08:30.Предварительно, неустановленный водитель за рулем «Рено Логана» ехал по проспекту Александровск-Грушевскому. Он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в фонарный столб. Удар был настолько сильным, что машина загорелась.- В результате аварии два человека погибли, их пол устанавливают, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Все обстоятельства случившегося выясняет полиция.