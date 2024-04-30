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В Шахтах два человека погибли в горящем «Рено Логане»

В Шахтах два человека погибли в горящем «Рено Логане»
В городе Шахты Ростовской области двое погибли в горящей легковушке. Жуткая авария произошла 30 апреля около 08:30.

Предварительно, неустановленный водитель за рулем «Рено Логана» ехал по проспекту Александровск-Грушевскому. Он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в фонарный столб. Удар был настолько сильным, что машина загорелась.

- В результате аварии два человека погибли, их пол устанавливают, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Все обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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