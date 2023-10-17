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В Шахтах бывший боец ЧВК «Вагнер» зарезал свою бабушку-инвалида

В Шахтах бывший боец ЧВК «Вагнер» зарезал свою бабушку-инвалида
Жуткая история расправы над пенсионеркой случилась в поселке Сидоровка под Шахтами. Там на выходных бывший боец ЧВК зарезал свою бабушку. О трагедии рассказывает издание КВУ.

Происшествие случилось 14 октября. Что произошло между родственниками, непонятно. Но в порыве злости внук схватил нож и нанес множественные повреждения своей бабушке, которая прикована к коляске. Сопротивление пожилая женщина оказать не смогла. От полученных ранений она скончалась.

Что подтолкнуло мужчину на этот поступок, пока не известно. Обстоятельства уточняются.
Фото: Ростов ру.
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