В Шахтах беременную женщину с COVID-19 госпитализировали с 75% поражения легких

В БСМП города Шахты поступила 31-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности. Местную жительницу, заболевшую коронавирусом, госпитализировали вечером 22 июня.В тот день у женщины поднялась температура до 39 градусов, появились симптомы ОРВИ. Ее состояние все ухудшалось, дышать становилось сложнее. Тогда она вызвала скорую помощь. Фельдшеры предположили, что у женщины может быть пневмония. Дончанку доставили в местную БСМП и провели осмотр, а также КТ-диагностику. Оказалось, что у женщины 75% поражения легких. К счастью, болезнь не отразилась на состоянии ребенка.- Экспресс-тест подтвердил у пациентки коронавирус, - рассказал DonDay Шахты главный врач БСМП города Шахты Виталий Фомин. - Ее транспортировали в горбольницу № 20 в Ростове. Мы связывались с коллегами, женщина подключена к неинвазивной ИВЛ, у неё допустимая сатурация (насыщенность крови кислородом), около 95%.Специалист отметил, что если кислородного голодания не будет, то пациентке сохранят беременность. При этом курс антиковидной терапии уже назначен. Однако в случае ухудшения состояния женщины врачи сделают кесарево сечение. Риски для будущей мамы есть, но и шансов на положительный исход не меньше.Беременным женщинам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, не контактировать с заболевшими, беречь себя и будущего малыша. В случае ухудшения самочувствия не заниматься самолечением, а немедленно вызывать врача.