В Шахтах 81-летний мужчина вышел из дома и пропал

Пропавшего без вести пенсионера разыскивают в Шахтах. Алексей Емельянов 25 июня ушёл из дома на проспекте Победы Революции и не вернулся обратно. Родственники не знают, куда он направился.Когда пенсионер не пришёл обратно, они стали прочёсывать улицы, но безуспешно. Тогда члены семьи обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» и написали заявление в полицию.В ориентировке указано, что пропавшему — 81 год. Его рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины серые глаза и короткие седые волосы.Он был одет в чёрную футболку с розовыми вставками на плечах и синие джинсы, на голове — синяя джинсовая кепка, на ногах — чёрные туфли. При себе имеет документы на своё имя.Всех, кто встречал Алексея Емельянова или знает, где он может находиться, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.