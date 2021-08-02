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В Шахтах 5-летняя девочка погибла от горящего бензина

В Шахтах 5-летняя девочка погибла от горящего бензина
В Шахтах 5-летняя девочка погибла от сильных ожогов. Ребенок столкнулся с отцом, когда тот нес емкость с горящим бензином.

Трагедия случилась в июне. Малышка играла во дворе, недалеко от гаража. Папа в этот момент сливал отработанное горючее в металлический таз. Внезапно бензин загорелся. Отец схватил емкость и выбежал из гаража, где столкнулся с дочкой. Таз с бензином упал прямо на ребенка.

Мужчина тут же вызвал «скорую». Прибывшие медики госпитализировали девочку с обширными ожогами тела. Вскоре ее перевели в реанимацию детской горбольницы Ростова. Однако и там врачи не смогли спасти маленькую пациентку в тяжелом состоянии.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Прокуратора Ростовской области организовала проверку по факту ЧП и взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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