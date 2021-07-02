По факту гибели двух малышек в Каменском районе возбудили уголовное дело
Следователи завели дело по факту гибели малышек в Каменском районе. Трагедия произошла 3 июля в поселке Глубоком.
Как сообщалось ранее, в тот день две маленькие девочки (1,8 и 3 года) играли во дворе. В какой-то момент дети забрались в машину «Лада». Когда крохи собрались выходить, они не смогли открыть двери.
Мама девочек, потеряв их из виду, тут же бросилась на поиски. Однако найти их самостоятельно не смогла. Обеспокоенная женщина вызвала полицию. Правоохранители обнаружили малышек и вызвали медиков, которые и констатировали смерть. От жары девочки задохнулись.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, по факту гибели двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Ростовской области организовала проверку и взяла под контроль ход расследования уголовного дела.