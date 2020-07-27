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В Ростовской области годовалая девочка погибла, отравившись бензином

В Ростовской области годовалая девочка погибла, отравившись бензином
В Ростовской области годовалый ребенок скончался, отравившись бензином. Трагедия случилась 28 июля в Матвеево-Курганском районе.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, годовалая малышка выпила бензин, который ее отец сливал в бутылку в ходе ремонта мотоцикла. Ребенку сразу стало плохо. Кроху сначала доставили в местную больницу, а затем перевели в Таганрог, где она и скончалась.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родители погибшей, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, семья погибшей крохи благополучная, родители несудимые. Ход и результаты процессуальной проверки, организованной следствием, взяты на контроль прокуратурой Ростовской области.

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