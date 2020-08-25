В пруду в Ростовской области утонул 15-летний мальчик из ЛНР

Подросток из ЛНР погиб, утонув в водоеме в Ростовской области. Трагедия произошла 27 августа в поселке Западный в городе Донецке.Как стало известно, 15-летний парень приехал из ЛНР к родственникам. Друзья предложили ему пойти на местный пруд покупаться. Там несовершеннолетний отплыл далеко от берега и стал тонуть. Ни ребята, ни рыбачащие рядом мужчины не смогли его спасти. Прибывшим спасателям оставалось лишь констатировать смерть юноши.- На месте работают следователи, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - По факту случившегося начата проверка.