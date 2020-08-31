В Сети появилось видео с места пожара в лесополосе Белокалитвинского района

Жители Белокалитвинского района публикуют в Сети видео с места пожара в Богатовском лесу. Пламя охватило участок площадью два гектара, или две тысячи квадратных метров, что сопоставимо с площадью небольшого супермаркета. Для тушения из Ростова-на-Дону направили вертолет Ми-8.Возгорание произошло еще в полдень. Пламя бушует в лесничестве уже практически четыре часа. Потушить его пытается не только самолет, но и 29 пожарных на девяти спецмашинах. Группировку спасателей продолжают наращивать. Запах гари слышен во всех близлежащих населенных пунктах.Лесополоса в Белокалитвинском районе горит в третий раз за последние пару месяцев: дважды - под хутором Бородинов, теперь - неподалеку от хутора Богатов. Выгорело уже более 170 тысяч квадратных метров леса.