Вертолет Ми-8 тушит лес в Белокалитвинском районе Ростовской области

В районе хутора Богатов Белокалитвинского района Ростовской области с полудня 2 сентября на большой площади горит лес. Спустя два с половиной часа после возгорания на место направили вертолет Ми-8 из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар, кроме самолета, тушат 29 спасателей на девяти спецмашинах. На данный момент группировку наращивают. Площадь возгорания составляет два гектара, или две тысячи квадратных метров (для сравнения: это площадь небольшого супермаркета). Запах гари слышен во всех близлежащих населенных пунктах, а также виден дым.Лесополоса в Белокалитвинском районе горит в третий раз за последние пару месяцев: дважды - под хутором Бородинов, теперь - неподалеку от хутора Богатов. Выгорело уже более 170 тысяч квадратных метров леса.