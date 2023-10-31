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В Семикаракорске подросток совершил суицид из-за проблем с девушкой

В Семикаракорске подросток совершил суицид из-за проблем с девушкой
В Семикаракорске подросток совершил суицид из-за проблем с девушкой. Трагедия случилась 27 октября.

Тело несовершеннолетнего обнаружили на остановке общественного транспорта на проспекте Закруткина, 11. На место вызвали медиков, которым оставалось лишь констатировать смерть парня.

Как сообщают друзья погибшего Дениса, юноша долго находился в подавленном состоянии. Парень не смог справиться с душевными страданиями и покончил с собой.
Фото: Дондей.
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