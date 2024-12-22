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В Семикаракорске один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП

В Семикаракорске один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП
В городе Семикаракорске Ростовской области в ДТП пострадали трое человек и один погиб. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. 

Несчастный случай произошел 22 декабря около 15:30 на улице Калинина. Водитель автомобиля «Форд Фокус», мужчина 43 лет, выехал на встречную полосу в районе дома №379. В этот момент там ехал автомобиль «Джили М Гранд», за рулем которого был мужчина 60 лет. В салоне автомобиля находились два пассажира: 47 и 11 лет.

Избежать лобового столкновения не удалось. В результате аварии водитель автомобиля «Джили М Гранд» погиб. Все остальные участники ДТП госпитализированы. 
фото: УГИБДД по Ростовской области
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