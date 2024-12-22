В Семикаракорске один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП

фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Семикаракорске Ростовской области в ДТП пострадали трое человек и один погиб. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.Несчастный случай произошел 22 декабря около 15:30 на улице Калинина. Водитель автомобиля «Форд Фокус», мужчина 43 лет, выехал на встречную полосу в районе дома №379. В этот момент там ехал автомобиль «Джили М Гранд», за рулем которого был мужчина 60 лет. В салоне автомобиля находились два пассажира: 47 и 11 лет.Избежать лобового столкновения не удалось. В результате аварии водитель автомобиля «Джили М Гранд» погиб. Все остальные участники ДТП госпитализированы.