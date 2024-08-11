В Ростовской области один погиб и трое пострадали в жесткой аварии

Фото: Соцсети.

Один погиб и трое пострадали в жесткой аварии в Ростовской области. Жуткое ДТП произошло на 70-м километре трассы Пролетарск – Б. Орловка.Предварительно, 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2107» около 19:50 ехал по автодороге. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу. На полном ходу транспорт врезался в «Ниссан Кашкай», которым управлял 66-летний водитель.Ранее очевидцы сообщали о трех погибших в аварии. Однако в УГИБДД позже уточнили информацию.- В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-2107» скончалась на месте ДТП, водитель «ВАЗ-2107» и пассажиры «Ниссана» доставлены в медучреждение, - добавили в ведомстве.