В Ростовской области загорелся грузовик

Фото: ГУ МЧС по РО.

В Новочеркасске загорелся припаркованный КамАЗ. ЧП случилось около пяти часов дня 7 января на улице Социалистической.Пожарных вызвали местные жители. Они заметили дым, который распространился по улице. На момент прибытия спасателей огонь полыхал в кабине грузового автомобиля площадью два квадратных метра. Находился ли водитель рядом с фурой, когда начался пожар, неизвестно. В результате случившегося никто не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что возгорание тушили десять человек на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.