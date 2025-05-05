В Сальске пассажир легковушки пострадал в серьезной автомобильной аварии

Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области пассажир легкового транспортного средства пострадал в серьезной автомобильной аварии. Информация об этом поступила из областного управления по предотвращению и устранению чрезвычайных происшествий.Происшествие случилось 4 мая в городе Сальске. Согласно предварительным данным, приблизительно в 11:30 на Береговой улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Hyundai Accent» и «Mitsubishi Pajero». В результате столкновения люди оказались зажаты в искореженном автомобиле. На место ДТП быстро прибыли службы спасения.Прибывшие на место аварии спасатели предприняли меры по обеспечению безопасности территории, отсоединили электропитание от аккумуляторных батарей транспортных средств и извлекли получившего травмы пассажира из салона «Hyundai». С травмами различной степени тяжести он был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.