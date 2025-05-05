Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Сальске пассажир легковушки пострадал в серьезной автомобильной аварии

В Сальске пассажир легковушки пострадал в серьезной автомобильной аварии

В Ростовской области пассажир легкового транспортного средства пострадал в серьезной автомобильной аварии. Информация об этом поступила из областного управления по предотвращению и устранению чрезвычайных происшествий.

Происшествие случилось 4 мая в городе Сальске. Согласно предварительным данным, приблизительно в 11:30 на Береговой улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Hyundai Accent» и «Mitsubishi Pajero». В результате столкновения люди оказались зажаты в искореженном автомобиле. На место ДТП быстро прибыли службы спасения.

Прибывшие на место аварии спасатели предприняли меры по обеспечению безопасности территории, отсоединили электропитание от аккумуляторных батарей транспортных средств и извлекли получившего травмы пассажира из салона «Hyundai». С травмами различной степени тяжести он был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: ДПЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.