В Ростовской области водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб



В результате ДТП в Ростовской области пострадал мужчина. Инцидент произошёл в станице Вёшенской около 17 часов 22 июля.



Водитель легкового автомобиля врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался настолько сильным, что машину полностью покорёжило. Столб не выдержал и, сломавшись у основания, рухнул. Мужчина внутри машины оказался зажат. Чтобы его вытащить, потребовалась помощь спасателей.



- Специалисты Вёшенского спасательного подразделения деблокировали пострадавшего и передали его медицинским работникам, - прокомментировала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Сообщается, что водитель находился в шоковом состоянии.