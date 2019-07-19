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В Ростовской области водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб

В Ростовской области водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб
В результате ДТП в Ростовской области пострадал мужчина. Инцидент произошёл в станице Вёшенской около 17 часов 22 июля.

Водитель легкового автомобиля врезался в опору линии электропередачи. Удар оказался настолько сильным, что машину полностью покорёжило. Столб не выдержал и, сломавшись у основания, рухнул. Мужчина внутри машины оказался зажат. Чтобы его вытащить, потребовалась помощь спасателей.
В Ростовской области водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб
- Специалисты Вёшенского спасательного подразделения деблокировали пострадавшего и передали его медицинским работникам, - прокомментировала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Сообщается, что водитель находился в шоковом состоянии.

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