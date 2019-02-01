В Ростовской области в продуктовом магазине на остановке произошёл пожар



В городе Семикаракорске в магазине, расположенном в остановочном комплексе, произошёл пожар.



Возгорание случилось на проспекте Атаманском около пяти часов 5 февраля. По предварительным данным, в торговой точке произошло замыкание. Из помещения повалил дым, который и заметили очевидцы. Они вызвали спасателей. На место ЧП прибыли две единицы техники и семь сотрудников.

– В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Точная причина возгорания устанавливается.



Пострадавшая площадь уточняется. По словам очевидцев, огонь значительно повредил здание.