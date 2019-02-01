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В Ростовской области в продуктовом магазине на остановке произошёл пожар

В Ростовской области в продуктовом магазине на остановке произошёл пожар
В городе Семикаракорске в магазине, расположенном в остановочном комплексе, произошёл пожар.

Возгорание случилось на проспекте Атаманском около пяти часов 5 февраля. По предварительным данным, в торговой точке произошло замыкание. Из помещения повалил дым, который и заметили очевидцы. Они вызвали спасателей. На место ЧП прибыли две единицы техники и семь сотрудников.
– В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Точная причина возгорания устанавливается.

Пострадавшая площадь уточняется. По словам очевидцев, огонь значительно повредил здание.

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