В Ростовской области прошел ливень с градом



Сильный ливень с градом обрушился на Ростовскую область. Жители Волгодонска пожаловались на внезапный циклон 13 июля.



Несмотря на то, что дождь в Волгодонске был короткий, он успел нанести ущерб горожанам. Вместе с каплями дождя с неба сыпался град размером с перепелиное яйцо. Льдинки повыбивали стекла в окнах и повредили стоящие под открытым небом машины.



Жители города активно делятся последствиями стихии в социальных сетях. Если для горожан и аграриев град создал массу проблем, то маленьким детям, которые после дождя стали резвиться со льдом, обрушившаяся стихия сыграла только на руку.