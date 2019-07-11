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В Ростовской области прошел ливень с градом

В Ростовской области прошел ливень с градом
Сильный ливень с градом обрушился на Ростовскую область. Жители Волгодонска пожаловались на внезапный циклон 13 июля.

Несмотря на то, что дождь в Волгодонске был короткий, он успел нанести ущерб горожанам. Вместе с каплями дождя с неба сыпался град размером с перепелиное яйцо. Льдинки повыбивали стекла в окнах и повредили стоящие под открытым небом машины.

Жители города активно делятся последствиями стихии в социальных сетях. Если для горожан и аграриев град создал массу проблем, то маленьким детям, которые после дождя стали резвиться со льдом, обрушившаяся стихия сыграла только на руку.

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