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В Ростовской области при пожаре в гараже пострадал мужчина

В Ростовской области при пожаре в гараже пострадал мужчина
В Дубовском районе Ростовской области в результате пожара мужчина получил травмы. Инцидент произошёл в селе Дубовском в гараже на улице Садовой 7 июля около 20 часов.

- Постройка горела на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На тушение ушло порядка 45 минут. С огнём боролись 11 пожарных и четыре единицы техники. В результате происшествия пострадал 46-летний мужчина. С ожогами разной степени его доставили в больницу.

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