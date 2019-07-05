В Ростовской области при пожаре в гараже пострадал мужчина



В Дубовском районе Ростовской области в результате пожара мужчина получил травмы. Инцидент произошёл в селе Дубовском в гараже на улице Садовой 7 июля около 20 часов.



- Постройка горела на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На тушение ушло порядка 45 минут. С огнём боролись 11 пожарных и четыре единицы техники. В результате происшествия пострадал 46-летний мужчина. С ожогами разной степени его доставили в больницу.