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Бездомный пострадал при пожаре в Ростовской области

Бездомный пострадал при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области в результате пожара пострадал мужчина. ЧП случилось 20 марта в хуторе Наумовском Пролетарского района. Около 11 часов загорелся нежилой одноэтажный дом на улице Черёмушек.

- На место происшествия приехали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло порядка 15 минут. В результате ЧП пострадал 60-летний бездомный. Он получил ожоги спины и затылка. С травмами его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.

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