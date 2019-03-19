Бездомный пострадал при пожаре в Ростовской области



В Ростовской области в результате пожара пострадал мужчина. ЧП случилось 20 марта в хуторе Наумовском Пролетарского района. Около 11 часов загорелся нежилой одноэтажный дом на улице Черёмушек.



- На место происшествия приехали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло порядка 15 минут. В результате ЧП пострадал 60-летний бездомный. Он получил ожоги спины и затылка. С травмами его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.