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В Ростовской области пожар растянулся на целый километр: привлекались более 100 пожарных

В Ростовской области пожар растянулся на целый километр: привлекались более 100 пожарных
На целый километр растянулся пожар в Аксайском районе Ростовской области. Природное бедствие произошло 22 июня в хуторе Пчеловодном.

К тушению привлекались сотрудники нескольких ведомств. В общей сложности в ликвидации возгорания участвовали 123 человека. Среди них были и 15 добровольцев. Чтобы попасть к месту происшествия, им пришлось переправляться через реку, добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Известно, что угрозы населённым пунктам нет.

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