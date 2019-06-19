В Ростовской области пожар растянулся на целый километр: привлекались более 100 пожарных



На целый километр растянулся пожар в Аксайском районе Ростовской области. Природное бедствие произошло 22 июня в хуторе Пчеловодном.



К тушению привлекались сотрудники нескольких ведомств. В общей сложности в ликвидации возгорания участвовали 123 человека. Среди них были и 15 добровольцев. Чтобы попасть к месту происшествия, им пришлось переправляться через реку, добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.



Известно, что угрозы населённым пунктам нет.