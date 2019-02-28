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В Ростовской области под колёсами поезда погиб мужчина

В Ростовской области под колёсами поезда погиб мужчина
фото: bash.news

Житель станицы Багаевской погиб под грузовым поездом в Ростовской области. Инцидент произошёл 3 марта на станции Шахтная около 9 часов утра.

По предварительной информации Южного СУТ СК, 39-летний мужчина решил перебежать пути прямо перед идущим составом. Хоть машинист и нажал на тормоз, расстояние было слишком маленьким, и поезд задавил человека. Мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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