В Ростовской области под колёсами поезда погиб мужчина



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Житель станицы Багаевской погиб под грузовым поездом в Ростовской области. Инцидент произошёл 3 марта на станции Шахтная около 9 часов утра.



По предварительной информации Южного СУТ СК, 39-летний мужчина решил перебежать пути прямо перед идущим составом. Хоть машинист и нажал на тормоз, расстояние было слишком маленьким, и поезд задавил человека. Мужчина скончался на месте происшествия.



- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.