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В Ростовской области экс-сотрудник полиции пойдёт под суд за кражу 19 смартфонов

В Ростовской области экс-сотрудник полиции пойдёт под суд за кражу 19 смартфонов
Бывшего сотрудника полиции будут судить в Ростовской области. Его обвиняют в краже и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Аксайскому району осматривал задержанный автомобиль. Его остановили полицейские по подозрению в перевозке контрафактных товаров. Воспользовавшись своим должностным положением, полицейский присвоил 19 смартфонов. Общая стоимость похищенного составила 900 тысяч рублей. Затем он по своему усмотрению распорядился техникой.

- В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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