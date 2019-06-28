В Ростовской области экс-сотрудник полиции пойдёт под суд за кражу 19 смартфонов



Бывшего сотрудника полиции будут судить в Ростовской области. Его обвиняют в краже и превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в 2018 году оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Аксайскому району осматривал задержанный автомобиль. Его остановили полицейские по подозрению в перевозке контрафактных товаров. Воспользовавшись своим должностным положением, полицейский присвоил 19 смартфонов. Общая стоимость похищенного составила 900 тысяч рублей. Затем он по своему усмотрению распорядился техникой.



- В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.