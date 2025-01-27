В ростовском СИЗО-1 произошел пожар ночью 27 января

Фото: дондей

В Ростове-на-Дону в СИЗО № 1 произошел пожар. Возгорание началось ночью 27 января.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что в одном из помещений административного здания началось возгорание. Пламя распространилось на территории около 5 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно потушить пожар.К счастью, в инциденте никто не пострадал. Учреждение продолжило работу в штатном режиме. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств возгорания.