В Ростовской области женщина, по вине которой в ДТП едва не погибла ее дочь, отделалась штрафом
Чертковский районный суд Ростовской области вынес приговор 38-летней женщине, по вине которой в ДТП пострадала ее дочь. О решении рассказали 20 ноября в суде.
Ранее Rostov.ru рассказывал об этом происшествии. 9 апреля Наталья О. за рулем иномарки «Фольксваген Боро» ехала по трассе в Чертковском районе и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, после чего опрокинулся. В результате аварии пострадала 13-летняя дочка Натальи, которая сидела на пассажирском сиденье.
Девочка получила множественные травмы и едва не погибла. В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Дочь виновницы ДТП также не возражала.
В итоге уголовное дело было закрыто, а Наталье присудили всего 12 тысяч рублей штрафа, посчитав это наказание достаточным для исправления водителя.