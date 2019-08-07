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В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на школьника с оружием

В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на школьника с оружием
Фото: haydzayn.com
В Ростовской области молодой человек напал на школьника. Подозреваемого задержали в городе Донецке.

По версии следствия, 7 августа неизвестный подошёл к мальчику и, угрожая пневматическим пистолетом, отвёл его в безлюдное место. Убедившись, что вокруг никого нет, он заставил ребёнка отдать ему телефон.

О случившемся школьник рассказал родителям, которые сообщили о нападении в полицию.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний житель Донецка, который ранее уже был неоднократно судим за кражи.
- Задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой», - рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области. - Расследование продолжается.

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