В Ростовской области за сутки в одно время двое детей пострадали в ДТП

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В Ростовской области зарегистрировали еще два случая травмирования детей в результате ДТП за 24 мая. Инциденты произошли одновременно в Таганроге и Неклиновском районе.Вблизи хутора Вареновка Неклиновского района 14-летний подросток, ехавший на мопеде "Нексус", не пропустил автомобиль "ВАЗ" и столкнулся с ним. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Практически в то же время в Таганроге на улице Толбухина водитель автомобиля "Хендай Солярис" наехал на 14-летнего юношу, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Пострадавший был отправлен в больницу.Стоит отметить, что за последние сутки в регионе данные случаи не были единственными. Так, ранее в Ростове 27-летний водитель автомобиля "Хендай Акцент" сбил 10-летнюю девочку.В связи с произошедшим, УГИБДД по Ростовской области призывает родителей объяснять своим детям правила дорожного движения и обозначать последствия неопытного вождения.