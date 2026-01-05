В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали последствия восьми пожаров и двух ДТП

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

За прошедшие сутки, 4 января, спасатели Ростовской области оперативно реагировали на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и дорожно-транспортными происшествиями. По данным ГУ МЧС по региону, за минувшие сутки были зафиксированы восемь пожаров и два ДТП.В общей сложности в ликвидации последствий ЧП приняли участие 100 специалистов и 25 единиц техники. Спасателям удалось оказать помощь двум пострадавшим в дорожных авариях.Особое внимание привлекло крупное ДТП, произошедшее утром 4 января на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. Водитель автопоезда "Мерседес Бенц" не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем "Ауди", который, в свою очередь, столкнулся еще с тремя автомобилями: двумя "Рено Логан" и "Ладой Вестой". К сожалению, авария привела к гибели двух водителей и двух пассажиров. Четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.