В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались пожилые женщина и мужчина

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В Ростовской области за сутки жертвами коронавируса стали два человека. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 24 мая, в регистр умерших медики внесли еще двух человек с COVID-19. Это женщина 62 лет и мужчина 72 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Всего за весь период жертвами COVID-19 стал 10 921 человек. Среди умерших - как взрослые люди, так и дети возрастом 12 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями, а коронавирус лишь осложнил течение основного недуга.Снижается и ежедневное число инфицированных опасным вирусом. С начала пандемии нарастающим итогом общее количество зараженных достигло 375 678, из которых за минувшие сутки - 89.