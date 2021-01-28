В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 10 человек

В Ростовской области еще 10 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По состоянию на 30 января за сутки скончались семь женщин (две - по 64 года, 72, 77, 80, 83, 94 лет) и трое мужчин (80, 82, 85 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 616 человек.Не стало меньше и общее количество заболевших. За последние сутки в регионе были заражены 376 человек, а общее число заболевших превысило 60 тысяч человек. Почти 80% из этого числа уже победили болезнь. Но остались и те, кто продолжает бороться с инфекцией.