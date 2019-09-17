В Ростовской области вынесли приговор кадетам, устроившим расправу над девушкой



В Ростовской области приговорили двух подростков, убивших 28-летнюю девушку. Миллеровский районный суд огласил своё решение 12 сентября.



В декабре 2018 года весь донской регион обсуждал эту трагическую историю. Всё началось с того, что житель Миллерово, возвращаясь с охоты, наткнулся в лесополосе на обезображенный труп женщины. Лицо погибшей было сильно повреждено, и её личность не удавалось установить. Правоохранители предположили, что это 28-летняя девушка, которую уже несколько дней разыскивают члены семьи. К несчастью, худшие опасения подтвердились. Труп принадлежал молодой маме Ольге К. (имя изменено).



Сразу стало ясно, что Ольга стала жертвой убийства. На ней не было одежды, лицо сильно обезображено, на теле девушки отсутствовали стопы. Подозреваемых в убийстве вскоре нашли. Ими оказались 15-летний и 16-летний кадеты миллеровского училища. Во время допроса они рассказали подробности произошедшего.



Они встретили Ольгу на остановке и стали разговаривать. Поболтав, решили выпить водки. Распивать спиртное отправились в лесополосу. Вскоре от большого количества алкоголя девушке стало плохо. Молодые люди решили воспользоваться её беспомощностью и изнасиловать новую знакомую. Ольга стала отбиваться, тогда один из негодяев ударил её бутылкой по голове и, сняв ремень со штанов, стал душить её. Пока двое кадетов расправлялись над жертвой, их третий товарищ сбежал с места происшествия.



В отношении парней возбудили дело по статье «Убийство». Молодой человек, который сбежал с места преступления, проходил по делу в качестве свидетеля.



Издание DonDay.ru сообщает, что им назначили по 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.