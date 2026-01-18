В Ростовской области ввели режим ракетной опасности днем 18 января
В Ростовской области ввели режим ракетной опасности днем 18 января. Сообщение мониторинговых каналов поступило примерно в 14:00.
«Ракетная опасность» - это сигнал гражданской обороны, который предупреждает о возможной ракетной или авиационной атаке. Он требует немедленного укрытия в безопасных местах, таких как подвалы или комнаты с несущими стенами без окон.
После объявления ракетной опасности в Ростове-на-Дону сработали сирены. Горожане услышали тревожный сигнал в центральных районах.
Пока информации от официальных источников не было.