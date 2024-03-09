В Ростовской области водители обнаружили перевернутое такси

Фото: Соцсети

На дороге на выезде из Красного Сулина в направлении Гуково наблюдатели заметили опрокинутое такси. Фотографии происшествия распространили местные жители в социальных сетях 9 марта.Водители, проезжающие мимо, обнаружили перевернутый автомобиль на обочине и срочно вызвали спасателей на место инцидента. Однако водителя не было внутри перевернутого транспортного средства. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.Причина автомобильной аварии и виновник ДТП остаются неизвестными.