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В Ростовской области водители обнаружили перевернутое такси

В Ростовской области водители обнаружили перевернутое такси
На дороге на выезде из Красного Сулина в направлении Гуково наблюдатели заметили опрокинутое такси. Фотографии происшествия распространили местные жители в социальных сетях 9 марта.

Водители, проезжающие мимо, обнаружили перевернутый автомобиль на обочине и срочно вызвали спасателей на место инцидента. Однако водителя не было внутри перевернутого транспортного средства. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

Причина автомобильной аварии и виновник ДТП остаются неизвестными.
Фото: Соцсети
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