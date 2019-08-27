В Ростовской области водитель ВАЗа врезался в минивэн: пострадали две женщины



В Ростовской области водитель ВАЗа врезался в минивэн. Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 августа около полудня. Информацию о происшествии передает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» двигался со стороны Грушевского. Выезжая на трассу, он не пропустил минивэн «Тойота Альфред», который двигался из Новочеркасска. От удара иномарку откинуло на встречную полосу.



В результате ДТП травмы получила женщина, находившаяся в «Тойоте». Самочувствие пассажирки ВАЗа ухудшилось из-за проблем с сердцем. Пострадавших госпитализировали.