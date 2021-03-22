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В Ростовской области водитель иномарки врезался в газовую стойку и сбежал с места ДТП

В Ростовской области водитель иномарки врезался в газовую стойку и сбежал с места ДТП
В Ростовской области иномарка въехала в газовую стойку. Происшествие случилось утром 24 марта в поселке Зимовники.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Дэу Матиз» на скорости врезался в газовую стойку. От удара машина практически перевернулась на бок и получила механические повреждения. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Прибывшие сотрудники поисково-спасательной службы отключили аккумулятор легковушки и оградили место происшествия.

Как сообщили в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба», самого автовладельца на месте ЧП не оказалось. Водителю иномарки грозит административный штраф по статье КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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