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В Ростовской области водитель и двое пассажиров «четырнадцатой» пострадали в ДТП

В Ростовской области водитель и двое пассажиров «четырнадцатой» пострадали в ДТП
На въезде в Новочеркасск в ДТП водитель и двое пассажиров «ВАЗ-2114» получили травмы. Авария случилась 15 июля около 12 ночи. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Предварительно 36-летний водитель ехал на «Вольво» с прицепом. Водитель не перестроился на левую полосу и начал поворачивать. В результате он столкнулся с «ВАЗ-2114». Отечественным авто управлял 22-летний парень.

- В результате водитель и пассажиры 18 и 19 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали, - сообщили в ведомстве.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Ростов ру.
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