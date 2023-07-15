В Ростовской области водитель и двое пассажиров «четырнадцатой» пострадали в ДТП

Фото: Ростов ру.

На въезде в Новочеркасск в ДТП водитель и двое пассажиров «ВАЗ-2114» получили травмы. Авария случилась 15 июля около 12 ночи. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Предварительно 36-летний водитель ехал на «Вольво» с прицепом. Водитель не перестроился на левую полосу и начал поворачивать. В результате он столкнулся с «ВАЗ-2114». Отечественным авто управлял 22-летний парень.- В результате водитель и пассажиры 18 и 19 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали, - сообщили в ведомстве.Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.