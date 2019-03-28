В Ростове столкнулись ВАЗ и «Хендай»: погиб 22-летний парень



В Ростове столкнулись ВАЗ и «Хендай». Авария случилась 31 марта около часа.



22-летний парень на «четырнадцатой» двигался по улице Армянской. В районе дома № 8 водитель легковушки начал поворачивать налево, не обращая внимания на ситуацию на дороге. В результате «ВАЗ-2114» столкнулся с движущимся «Хендай Акцент».



- В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадавших медики доставили в больницу.



К сожалению, спасти пассажира легковушки врачи не смогли. В медицинском учреждении он скончался от полученных травм.