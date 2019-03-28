Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове столкнулись ВАЗ и «Хендай»: погиб 22-летний парень

В Ростове столкнулись ВАЗ и «Хендай»: погиб 22-летний парень
В Ростове столкнулись ВАЗ и «Хендай». Авария случилась 31 марта около часа.

22-летний парень на «четырнадцатой» двигался по улице Армянской. В районе дома № 8 водитель легковушки начал поворачивать налево, не обращая внимания на ситуацию на дороге. В результате «ВАЗ-2114» столкнулся с движущимся «Хендай Акцент».

- В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадавших медики доставили в больницу.

К сожалению, спасти пассажира легковушки врачи не смогли. В медицинском учреждении он скончался от полученных травм.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.