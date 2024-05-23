В Ростовской области во время пожара спасли бабушку с внуком

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Донецке Ростовской области из пожара вывели двух человек. Об этом 23 мая сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Около 15:00 загорелась квартира по адресу: Королева, 10. Соседи заметили скопление дыма в подъезде и позвонили по номеру: 01.На место ЧП приехали 10 пожарных и 3 автоцистерны. Спасатели вывели из горящей квартиры № 43 бабушку и ее внука. Также еще четверым жильцам дома потребовалась помощь в эвакуации.Выяснилось, что причиной возгорания стал стационарный компьютер. Вероятно, кто-то из семейства забыл его выключить, что стало серьезной ошибкой. Огонь распространился на две комнаты — 25 квадратных метров. Все вещи, мебель сгорели дотла.