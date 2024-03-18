В Ростовской области спасатели вытащили из полыхающего дома бабушку

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Константиновске Ростовской области из-за короткого замыкания при пожаре едва не погибла пожилая женщина. Происшествие случилось 17 марта на улице Фрунзе.В доме № 94 произошел пожар на кухне. Вероятно, что-то загорелось на плите. В считанные минуты огонь распространился на всю комнату. В момент ЧП в доме находилась хозяйка. 70-летняя бабушка не смогла выбраться из горящего помещения сама. На помощь пришли спасатели. Они вывели пенсионерку на свежий воздух, после чего потушили пожар.- Медицинская помощь бабушке не понадобилась, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.