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В Ростовской области внедорожник насмерть сбил женщину

В Ростовской области внедорожник насмерть сбил женщину
Женщина-пешеход погибла под колёсами автомобиля в Ростовской области. Случай произошёл около 19 часов 22 сентября.

По предварительным данным пресс-службы донского ГУ МВД, по трассе Ольгинская – Волгодонск – Багаевская шла 51-летняя женщина. Почему она вечером находилась на трассе – неизвестно. В это же время по дороге ехал внедорожник «Лифан» под управлением 53-летнего автомобилиста. Он сбил пешехода. Женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас эксперты проводят проверку по факту ДТП.

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