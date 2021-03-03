В Ростовской области виновник смертельного ДТП отделался условным сроком
Цимлянский районный суд вынес приговор 61-летнему автомобилисту, спровоцировавшему ДТП с двумя погибшими. Мужчину обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Трагедия случилась 31 июля 2019 года на трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск.
Водитель «Форда Фокуса» выехал на встречную полосу на высокой скорости и врезался в фургон «Пежо Партнер» под управлением 51-летнего мужчины. От сильного удара пострадали оба водителя, а также 46-летняя пассажирка и 13-летний подросток из «Форда». Всех их доставили в медучреждения Волгодонска и Цимлянска.
Водитель фургона получил многочисленные травмы и переломы. Врачи боролись за его жизнь сутки, но не смогли спасти. Он скончался в больнице, как и его пассажирка.
В отношении водителя «Форда Фокуса» возбудили уголовное дело. На суде его признали виновным, но приговорили к двум годам условно. На этот же срок у мужчины отобрали водительские права.