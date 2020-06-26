В Ростовской области ВАЗ влетел под грузовик с дынями: есть погибшие и пострадавшие

Страшная авария произошла на трассе в Ростовской области. ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около полуночи 29 июня.По предварительной информации, 44-летняя женщина на «ВАЗ-2112» потеряла управление. Она на большой скорости врезалась в стоявший на обочине грузовик с дынями. Машина буквально влетела под большегруз. От легковушки практически ничего не осталось.В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка ВАЗа, пострадали водитель, 45-летний мужчина и трёхлетний мальчик. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.В отделе пропаганды донского УГИБДД добавили, что по данному факту проводят проверку.