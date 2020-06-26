Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ВАЗ влетел под грузовик с дынями: есть погибшие и пострадавшие

В Ростовской области ВАЗ влетел под грузовик с дынями: есть погибшие и пострадавшие
Страшная авария произошла на трассе в Ростовской области. ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около полуночи 29 июня.

По предварительной информации, 44-летняя женщина на «ВАЗ-2112» потеряла управление. Она на большой скорости врезалась в стоявший на обочине грузовик с дынями. Машина буквально влетела под большегруз. От легковушки практически ничего не осталось.

В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка ВАЗа, пострадали водитель, 45-летний мужчина и трёхлетний мальчик. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

В отделе пропаганды донского УГИБДД добавили, что по данному факту проводят проверку.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.