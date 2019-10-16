В Ростовской области ВАЗ протаранил «БМВ»: есть пострадавшие



Два человека пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария произошла 16 октября около 17 часов в Новочеркасске.



Происшествие случилось на пересечении улицы Мацоты и Харьковского шоссе. По предварительным данным, мужчина за рулём «БМВ Х5» ехал на зелёный сигнал светофора. В это же время 24-летний водитель «ВАЗ-2101» пытался проскочить на красный. Его манёвр не удался, и он протаранил иномарку. От удара его автомобиль отлетел в сторону стоянки.



Травмы получили пассажирка «БМВ» и водитель отечественного авто. Госпитализация им не понадобилась, медики на месте оказали помощь потерпевшим.



Как стало известно позже, парень за рулём ВАЗа был пьян, к тому же у него не оказалось водительских прав.

