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В Ростовской области ВАЗ протаранил «БМВ»: есть пострадавшие

В Ростовской области ВАЗ протаранил «БМВ»: есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария произошла 16 октября около 17 часов в Новочеркасске.

Происшествие случилось на пересечении улицы Мацоты и Харьковского шоссе. По предварительным данным, мужчина за рулём «БМВ Х5» ехал на зелёный сигнал светофора. В это же время 24-летний водитель «ВАЗ-2101» пытался проскочить на красный. Его манёвр не удался, и он протаранил иномарку. От удара его автомобиль отлетел в сторону стоянки.

Травмы получили пассажирка «БМВ» и водитель отечественного авто. Госпитализация им не понадобилась, медики на месте оказали помощь потерпевшим.

Как стало известно позже, парень за рулём ВАЗа был пьян, к тому же у него не оказалось водительских прав.

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