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В Ростовской области в жутком ДТП погибли женщина и 7-летняя девочка

В Ростовской области в жутком ДТП погибли женщина и 7-летняя девочка
В Ростовской области в жуткой аварии погибли водитель и 7-летний ребенок. Трагедия случилась 10 ноября около 12:00 на трассе Константиновск – Тацинская. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Логан» не смогла справиться с управлением и выехала на встречную полосу. В этот момент на дороге находился автобус, и избежать столкновения не удалось. В результате удара легковой автомобиль загорелся.

Третий участник ДТП, автомобиль «Форд Фокус», не успел затормозить и столкнулся с задней частью автобуса.

В результате аварии водитель «Рено Логана» погибла на месте происшествия, а 7-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу.
Фото: соцсцети.
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