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В центре Ростова в торговом павильоне случилось возгорание

В центре Ростова в торговом павильоне случилось возгорание
Фото: penzavzglyad.ru
В центре Ростова произошло возгорание торгового ларька. Пожар случился на улице Восточной рано утром 16 августа.

Сообщение поступило в оперативные службы примерно в шесть часов утра. На место выехали семь спасателей и четыре единицы техники.
- Огнём была охвачена площадь два квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Спасателям удалось справиться с пожаром за несколько минут. Причина возгорания устанавливается.

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