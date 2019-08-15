В центре Ростова в торговом павильоне случилось возгорание



Фото: penzavzglyad.ru

В центре Ростова произошло возгорание торгового ларька. Пожар случился на улице Восточной рано утром 16 августа.



Сообщение поступило в оперативные службы примерно в шесть часов утра. На место выехали семь спасателей и четыре единицы техники.

- Огнём была охвачена площадь два квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Спасателям удалось справиться с пожаром за несколько минут. Причина возгорания устанавливается.