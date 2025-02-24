В Ростовской области в результате пожаров погибли две женщины

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области в пожарах погибли две женщины. Происшествия случились днем 23 февраля и в ночь на 24.Первое возгорание произошло днем, 23 февраля, в городе Гуково. Там вспыхнули домашние вещи в квартире по улице Некрасова. Шесть спасателей на двух спецмашинах прибыли на место и потушили огонь, который успел охватить около 10 квадратных метров квартиры. В одной из комнат было обнаружено тело 63-летней женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.Второй пожар случился в Матвеево-Курганском районе, в поселке Подлесном. В ночь на 24 февраля вспыхнул частный дом. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники боролись с пламенем и полностью ликвидировали его к трем часам ночи. После тушения в доме нашли тело 54-летней женщины. По данным областного управления МЧС, вероятной причиной пожара стала неисправность электрообогревателя.