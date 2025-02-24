Автомобилист погиб в ДТП в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области в результате ДТП погиб 60-летний автомобилист. Происшествие случилось 24 февраля на трассе Новочеркасск — Каменоломни.Около 9:00 водитель «Шевроле Трейлблейзер» двигался со стороны посёлка Верхнегрушевского в направлении поселка Каменоломни. По предварительным данным, автомобилист задел обочину и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом «Велтон». После этого внедорожник съехал с дороги и врезался в дерево.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб водитель автомобиля «Шевроле Трейлблейзер».